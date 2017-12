Eliminação não derruba Evaristo Apesar da eliminação precoce do Campeonato Estadual, o técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, afirmou nesta quinta-feira que não vai deixar o comando da equipe. O treinador disse que os jogadores vascaínos "lutaram e se esforçaram" para evitar a saída da competição, mas não atingiram seu o objetivo. Evaristo revidou as críticas das pessoas que estão insatisfeitas com seu trabalho. "São pessoas que não têm cara para falar de frente. Duvido que eles digam para mim", disse o treinador. O clássico contra o Botafogo, pela última rodada do Octogonal decisivo do Grupo A, foi marcado para este sábado, às 16 horas, no Maracanã.