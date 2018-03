Eliminação não desanima Holambra A cidade de Holambra, distante 40 quilômetros de Campinas, estava em festa no início da tarde desta quarta-feira. O restaurante Madurodam, localizado na principal avenida da cidade, recebeu cerca de 50 torcedores holandeses, todos devidamente uniformizados com trajes típicos e com a tradicional caneca de chope na mão. O motivo: a partida entre Holanda e Portugal, pela semifinal da Eurocopa 2004. Antes do início da partida, o clima era de euforia entre os presentes. Ricardo Van Den Broek, um dos proprietários do restaurante, também estava na torcida pela Holanda, e entoava o grito de "Aanwall", algo parecido com o nosso "Avante". Ele até decorou o restaurante para a ocasião especial. Com a bola rolando no estádio José Alvalade, em Lisboa, o clima seguia animado. Nem o gol de Portugal, assinalado por Cristiano Ronaldo, aos 25 minutos do primeiro tempo, acabou com a festa dos torcedores, que seguiam dançando e cantando, com pensamento positivo e acreditando na virada. As fichas eram apostadas no atacante Van Nistelrooy, o grande nome da "Laranja Mecânica". No segundo tempo, com o gol de Maniche, logo aos 12 minutos, os torcedores holandeses desanimaram. Mas o gol contra de Jorge Andrade, seis minutos depois, devolveu as esperanças da pequena e empolgada torcida. Até o final da partida, os torcedores seguiram incentivando a seleção, e nem a desclassificação desanimou os presentes. Assim que o apito final foi soado, os torcedores foram fazer um tradicional churrasco, ao melhor estilo brasileiro, mostrando que a união entre Holanda e Brasil não está além de acordos formais. "A torcida aqui é sempre assim. Vencendo ou perdendo, tem sempre muita dança e alegria. O consumo de cerveja também não muda: é alto", finaliza Ricardo. Holambra - A cidade de Holambra é a maior colônia de holandeses no Brasil. A região começou a ser habitada em 1948, com o incentivo do governo holandês na imigração, após o término da segunda Guerra Mundial. Até 1992, Holambra era distrito de quatro cidades (Jaguariúna, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse e Cosmópolis), e era apenas uma fazenda, administrada pela Cooperativa de holandeses. Com 10 mil habitantes, a cidade é conhecida nacionalmente pela floricultura e é apelidada de "Cidade das Flores", sobretudo pela Expoflora, tradicional feira de floricultura que é realizada todos os anos. O nome Holambra deriva da mistura entre HoLanda, América e Brasil. Holambra tem índice de criminalidade quase zero e taxa de mortalidade infantil em 5,99 mortes a cada mil nascimentos, o que é uma das mais baixas do País. Holambra também está apontada como 24ª colocada em uma pesquisa sobre qualidade de vida realizada entre os 645 municípios do estado de São Paulo e ocupando o primeiro lugar na região de Campinas.