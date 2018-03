Eliminação não pode apagar trabalho no Flamengo, diz Joel

O técnico Joel Santana disse, após a história derrota por 3 a 0 para o América-MEX no Maracanã, que o resultado da noite desta quarta-feira deixou um gosto amargo em sua despedida do Flamengo. No entanto, ele ressaltou que a eliminação da Libertadores não pode manchar o trabalho que fez no clube. Veja também: Clichês marcam o fracasso rubro-negro "O Flamengo perdeu para ele mesmo. Não pode manchar o trabalho de 10 meses por um jogo. O time lutou, batalhou", afirmou o treinador. Para Joel, o América contou com a sorte e soube aproveitar as oportunidades que teve. "Foram cinco vezes que eles chegaram e fizeram. Nós não tivemos a capacidade de colocar bola para dentro. A derrota é assim, é amarga", disse Joel, que assumirá o comando da seleção da África do Sul. O comandante tentou ainda isentar os jogadores de culpa pela derrota. "Perdi uma partida que não podia perder. Não adianta colocar a culpa nos jogadores", afirmou. No lugar de Joel, Caio Júnior assumiu o comando do Flamengo e já iniciou os treinos nesta quinta-feira. E o novo treinador terá dificuldades. A torcida, que homenageou Joel antes da partida, quer o título do Brasileirão e já cobra os jogadores pelo conquista do Nacional, que não acontece desde 1992.