Eliminações viram 'trunfo' para o Palmeiras se arrumar na temporada

O Palmeiras tem motivos para acreditar nos benefícios das eliminações das últimas semanas na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. A equipe terá, além de menos jogos para disputar no ano, a primeira semana livre para treinar em três meses. O fim da maratona vai dar a Cuca a segunda oportunidade desde o retorno, em maio, de ter mais dias para trabalhar com o time.

Em cerca de três meses o Palmeiras teve 27 jogos em 91 dias. Curiosamente, a série iniciou com o Vasco, pela estreia no Campeonato Brasileiro, e se encerrou diante do mesmo adversário, desta vez neste domingo, pelo começo do segundo turno. Nesse ínterim a equipe disputou um turno inteiro do Brasileiro, além de duas fases da Copa do Brasil e três partidas da Libertadores.

"Com tempo para treinar, as coisas tendem a evoluir. Isso significa poder trabalhar e entender as situações que podem ser criadas", disse Cuca neste domingo, em Volta Redonda, depois do empate em 1 a 1 com o Vasco. O elenco terá folga na segunda e na terça. A reapresentação está marcada somente para quarta-feira, na Academia de Futebol. O compromisso seguinte será domingo, pelo Brasileiro, contra a Chapecoense no Allianz Parque.

Se tivesse passado pelo Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil o Palmeiras teria mais dois jogos nas próximas quartas-feiras, pela semifinal da competição. A oportunidade de descanso viria somente no fim de agosto, durante a parada do Brasileiro para a realização de duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A sequência de duas partidas por semana motivou a comissão técnica a dar dois dias de descanso para os jogadores. A folga alongada não vinha desde o Campeonato Paulista. Cuca considera o intervalo um alívio para tirar alguns atletas do limite do cansaço, já que apenas na última semana, o time perdeu por lesão o goleiro Jailson e o atacante Dudu pelas próximas quatro semanas e mais o zagueiro Mina, fora por três meses.

O clube soma 47 jogos oficiais disputados nesta temporada. Serão mais 18 até o fim do ano e o grande objetivo é se manter entre os quatro colocados no Brasileiro para conseguir vaga na Copa Libertadores da próxima temporada.