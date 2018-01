Eliminado, Comercial prioriza Copa Estado Eliminado precocemente do Campeonato Brasileiro da Série C, o Comercial volta suas atenções para a disputa da Copa Estado de São Paulo. Nesta sexta-feira, às 20h30, o time de Ribeirão Preto recebe o Taquaritinga, no Estádio Francisco de Palma Travassos, pela abertura da 19ª rodada. Os donos da casa, que somam 41 pontos e lideram o Grupo 4, precisam de uma vitória para garantir vaga na próxima fase. Os visitantes, sem chances de classificação, têm apenas cinco pontos e amargam a lanterna. Ainda pelo Grupo 4, às 20 horas, a Matonense (vice-líder - 35 pontos) recebe a Inter de Bebedouro (penúltima - 14). A Francana (sexta - 17) encara o Barretos (quarto - 26). O Sertãozinho (terceiro - 30) joga contra o Jaboticabal. No Grupo 1, o São Caetano-B (penúltimo - 20) enfrenta o Atlético Sorocaba (terceiro - 27). Confira os demais jogos do final de semana: sábado - 11 horas - XV de Jaú x Rio Branco; 15 horas - Juventus x São Paulo-B; Domingo - 11 horas - São Bento x ECO; Ferroviária x Guarani-B; Palmeiras-B x Rio Claro; Araçatuba x Olímpia; Marília-B x Mirassol; 14 horas - Santo André x Nacional; 15 horas - Paraguaçuense x Noroeste. Classificação: Grupo 1 1º) Santo André - 40 pontos; 2º) Juventus - 34; 3º) Atlético Sorocaba - 27; 4º)São Bento, São Paulo B e ECO - 22; 7º) São Caetano - 19; 8º) Nacional - 9. Grupo 2 1º) Ituano - 36 pontos; 2º) Rio Branco e Rio Claro - 29; 4º) Guarani B - 27; 5º) Palmeiras B e XV de Piracicaba - 24; 7º) Ferroviária - 19; 8º) XV de Jaú - 7. Grupo 3 1º) Marília B - 38 pontos; 2º) Olímpia 31; 3º) Noroeste e Araçatuba - 28; 5º) América 25; 6º) Mirassol - 22; 7º) Rio Preto - 15; 8º) Paraguaçuense - 9. Grupo 4 1º) Comercial - 41 pontos; 2º) Matonense - 35; 3º) Sertãozinho - 30, 4º) Jaboticabal - 29; 5º) Barretos - 26; 6º) Francana - 17; 7º) Internacional de Bebedouro - 14; 8º) Taquaritinga - 5.