Eliminado, Flamengo pega Friburguense com time reserva Eliminado do segundo turno do Estadual do Rio e assegurado na grande final, por ter vencido a Taça Guanabara, o Flamengo entrará em campo com um time de reservas para enfrentar o Friburguense, neste domingo, às 16 horas, em Nova Friburgo. O técnico do Flamengo, Ney Franco, vai poupar os titulares para o confronto de quarta-feira, contra o Maracaibo, na Venezuela, pela Taça Libertadores da América. Usar o time de reservas durante a Taça Rio havia sido uma opção do Flamengo, com o objetivo de preservar a equipe para a Copa Libertadores. Mas os maus desempenhos fizeram com que o planejamento fosse alterado. Com a derrota para o Fluminense, na quinta-feira, que deixou o Flamengo com reduzidas possibilidades de classificação à semifinal da Taça Rio, Ney Franco resolveu recorrer a antiga idéia. Até porque, na segunda-feira, a delegação carioca já estará embarcando para a Venezuela. Apesar da ausência dos titulares, a torcida do Flamengo poderá ver em campo o volante e ex-capitão do time Clayton e o atacante Leonardo, que lutam por uma vaga na equipe principal. Como o Flamengo não estará com a força máxima, o técnico do Friburguense, Cleimar Carvalho, fez uma previsão otimista. A confiança do treinador aumenta porque a equipe chegou à quinta rodada do returno como a segunda colocada do grupo B, com nove pontos, um a menos que o líder Vasco. ?Acredito que com a evolução técnica e física do time, nós tenhamos condições de vencer o Flamengo aqui, dentro de Nova Friburgo?, destacou Cleimar Carvalho. FRIBURGUENSE x FLAMENGO Friburguense - Adriano; Daniel, Wallace, Cadão e Crispin; Bidu, Cassiano, Gleisson e Sérgio Gomes; Ziquinha e Thiago Santos. Técnico: Cleimar Carvalho. Flamengo - Diego; Leandro Salino, Hélder, Rodrigo Arroz e André; Jaílton, Clayton, Toró e Léo Medeiros; Leonardo e Léo Lima. Técnico: Ney Franco. Árbitro - Alexei Gabetto Marques Pinto. Horário - 16 horas. Local - Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo (RJ).