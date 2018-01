Eliminado, goleiro da Argentina se recupera de contusão Os médicos da seleção argentina informaram neste sábado que a lesão sofrida pelo goleiro Roberto Abbondanzieri, que levou uma joelhada do atacante Klose na região da bacia no jogo contra a Alemanha, em que a Argentina foi eliminada das quartas-de-final nos pênaltis, não foi grave. "Abbondanzieri ficou com algumas leves seqüelas. No entanto, ele já está recuperado e pronto para voltar à Argentina. Ele teve de ser substituído na partida porque a dor no local o impediu de mover a perna esquerda", explicou o porta-voz da Argentina, Andrés Ventura. Abbondanzieri deixou o jogo aos 26 minutos do segundo tempo, para a entrada de Franco. Sobre o seu futuro, Abbondanzieri ainda não sabe se continuará no Boca Juniors, já que o clube definiu na sexta-feira a contratação do goleiro da seleção paraguaia, Carlos Bobadilla. A imprensa argentina divulgou na última semana que Abbondanzieri pode estar indo para o futebol europeu. O Getafe, da Espanha, já manifestou interesse na contratação do jogador.