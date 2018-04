Após eliminação, Náutico demite técnico Gilmar Dal Pozzo

Eliminado da disputa do título do Campeonato Pernambucano e também já fora da Copa do Brasil, a direção do Náutico anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo. Ele estava no comando da equipe desde setembro do ano passado e foi responsável pela boa campanha que culminou com o quinto lugar na Série B de 2015.

Em dezembro, quando seu contrato venceu, Del Pozzo chegou a se despedir do clube para acertar com um time árabe. O Náutico aumentou a oferta e garantiu a permanência do treinador por mais um ano. O novo contrato, entretanto, não chegou a completar quatro meses.

A demissão veio depois da eliminação para o Santa Cruz, com duas derrotas, nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Pela Copa do Brasil, a equipe caiu ainda na primeira fase, diante do Vitória da Conquista, da Bahia. O Náutico ainda joga pelo terceiro lugar do Pernambucano, valendo vaga na Copa do Nordeste do ano que vem. Nesta temporada, não jogou o torneio.