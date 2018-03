Eliminado, São Paulo chega nesta 2ª Desclassificado do Grupo C da Copa dos Campeões, com 1 vitória, 1 derrota e 1 empate, o São Paulo deixa a capital potiguar, nesta segunda-feira às 13h40, em vôo da Varig, no Aeroporto Augusto Severo. Hoje, os jogadores acordaram mais tarde e aproveitaram a piscina do Ocean Palace Hotel, na Via Costeira, zona Sul de Natal, onde estiveram hospedados por duas semanas. Às 15h, enquanto Vitória e Cruzeiro decidiam quem seria o primeiro colocado da chave, os atletas que atuaram no triunfo sãopaulino, sábado, contra o Grêmio (2 a 0), à exceção do lateral-esquerdo Gustavo Nery participaram de uma sessão de musculação na Academia Athlética, nas dependências do América-RN, no bairro do tirol, região central da cidade. O técnico Oswaldo de Oliveira foi assistir a partida de baianos e mineiros. Saiu do Machadão, logo após o gol de cabeça de Fábio Júnior, do Cruzeiro, aos 39 minutos do segundo tempo. As atenções do time tricolor voltam-se, agora para a estréia no Campeonato Brasileiro contra o Paysandu, no Morumbi, dia 7 de agosto. O elenco do São Paulo se reapresenta na quarta-feira (17), no Centro de Treinamento da Barra Funda. Com os três jogos neste torneio, a Era Oswaldo de Oliveira no São Paulo contabiliza sete partidas, com três vitórias, duas derrotas e dois empates. A equipe marcou 13 gols e sofreu oito. Durante os dias que antecederam a vitória sobre o Grêmio, o técnico garantiu não ter sido pressionado em nenhum instante para obter resultados.