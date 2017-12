Eliminatórias: Argentina na liderança A Argentina está na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006. No início da madrugada desta quinta-feira, a seleção portenha venceu a Venezuela por 3 a 2 em Buenos Aires, na Argentina, e chegou aos 22 pontos, passando o Brasil, que está em segundo lugar na classificação, com 20 pontos. A vitória sobre os venezuelanos não foi nada fácil. O primeiro gol da Argentina foi de Rey, contra, aos 4 minutos do primeiro tempo. Nesta mesma etapa, Moran empatou, aos 31 minutos, e Riquelme, só aos 46 minutos, fez o segundo gol. No segundo tempo, aos 21 minutos, Saviola fez o terceiro e Urdaneta descontou novamente, aos 27 minutos, fechando o placar em 3 a 2.