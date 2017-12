Eliminatórias asiáticas começam amanhã O técnico Zico quer ver nos jogadores da seleção japonesa um ?instinto matador??, na estréia das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2006. O Japão está no grupo 2 e recebe nesta quarta-feira a seleção de Omã. Também pela chave jogam Índia e Cingapura. O técnico brasileiro considera a partida desta quarta ?o primeiro passo para um longo caminho rumo à Alemanha?. ?Devemos ser objetivos no ataques e ter instinto matador na frente do gol?, pediu Zico. A primeira fase da Zona Asiática das Eliminatórias terá 8 grupos com 4 seleções cada. Passam à etaoa seguinte os dois primeiros de cada chave. As outras partidas desta quarta-feira são: Grupo 1 ? Irã x Catar e Jordânia x Laos; Grupo 2 ? Usbequistão x Iraque e Palestina x Taiwan; Grupo 4 ? China x Kuwait e Malásia x Hong Kong; Grupo 5 ? Emirados Árabes x Tailândia e Iêmen x Coréia do Norte; Grupo 6 ? Bahrein x Síria e Quirguistão x Tadjquistão; Grupo 7 ? Coréia do Sul x Líbano e Vietnã x Ilhas Maldivas; e Grupo 8 ? Arábia Saudita x Indonésia e Turcomenistão x Sri Lanka.