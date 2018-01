Eliminatórias Asiáticas para a Copa têm vitórias por 15, 10 e 9 a zero

A segunda fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo já contam com todas as potências regionais ao mesmo tempo que ainda têm muitos times de nível técnico inferior. E isso ficou evidenciado nesta quinta-feira, quando começou a terceira rodada. Goleadas de 15 a 0, 10 a 0 e 9 a 0 foram registradas.

Quem mais marcou foi o Catar, que fez 15 a 0 na frágil seleção do Butão. Isso porque os catarianos não são exatamente uma potência regional - nunca disputaram uma Copa do Mundo - e o Butão não chegou à segunda fase por acaso, tendo eliminado o Sri Lanka. Agora, já fez três jogos e perdeu todos: 7 a 0 de Hong Kong e 6 a 0 da China, em casa.

As goleadas, entretanto, são frequentes. Nesta quinta, o Kuwait fez 9 a 0 em Mianmar. Os Emirados Árabes Unidos ganharam de 10 a 0 da Malásia, enquanto a Arábia Saudita fez 7 a 0 no Timor Leste. O Irã, que tem mais tradição do que esses rivais, foi quem teve o placar mais modesto: 6 a 0 em Guam.

Nesta etapa das Eliminatórias Asiáticas, são oito grupos de cinco equipes, avançando o primeiro de cada chave e os quatro melhores segundos colocados. As rodadas da segunda fase seguem até março do ano que vem.