Eliminatórias: Brasil estréia com Colômbia A Colômbia mais uma vez será adversária de estréia do Brasil nas Eliminatórias. Assim como ocorreu na fase preliminar do Mundial de 2002, a seleção brasileira terá de jogar como visitante, no início de sua caminhada para a Copa de 2006. O jogo, provavelmente em Bogotá, será no dia 6 ou 7 de setembro. A fórmula de disputa para apontar os quatro representantes da região foi definida em reunião de mais de três horas, nesta quarta-feira, na Bolívia, entre dirigentes dos dez países que compõem a Confederação Sul-Americana de Futebol. Os cartolas ratificaram o sistema de todos contra todos, em turno e returno. Os quatro primeiros colocados vão à Alemanha. Depois de muita discussão, chegou-se à proposta nada original de repetir a rodada inaugural das Eliminatórias anteriores. Assim, jogam também Peru x Paraguai (2 a 0, para a Copa de 2002), Equador x Venezuela (2 a 0), Uruguai x Bolívia (1 a 0) e Argentina x Chile (4 a 1). O Brasil estreou com empate de 0 a 0, na época sob a direção do técnico Vanderlei Luxemburgo.