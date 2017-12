Eliminatórias: Brasil joga em Barranquilla A seleção brasileira estreará nas Eliminatórias no dia 7 de setembro, às 18 horas, contra a Colômbia, em Barranquilla e não em Bogotá, capital do país, como ocorreu na última ocasião. O árbitro da partida será o argentino Horacio Elizondo. Na segunda rodada, os brasileiros recebem o Equador, em Manaus, no dia 10 de setembro, às 21h45 (de Brasília), com arbitragem do venezuelano Luiz Solorzano.