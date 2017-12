Eliminatórias: Chipre bate Ilhas Faroe Mesmo jogando na casa do adversário, a seleção de Chipre derrotou Ilhas Faroe por 3 a 0, em partida válida pelo Grupo 4 das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2006. Constantinou (2) e Asimakis marcaram os gols do jogo. As duas seleções já não tem mais chances de classificação para o Mundial. Chipre é o penúltimo colocado no grupo, com 4 pontos ganhos e Ilhas Faroe é a lanterna com apenas 1. O grupo 4 é liderado pela Irlanda, com 13, seguido pela Suíça, com 12. Israel é terceiro (11) e França o quarto (10).