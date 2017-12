Eliminatórias da Oceania tem só 2 grupos A Fifa sorteou nesta sexta-feira os grupos para a primeira fase das eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. As duas principais seleções do continente, Austrália e Nova Zelândia, só entram na próxima fase. Grupo 1: Taiti Ilhas Salomão Nova Caledônia Tonga Ilhas Cook Grupo 2: Fiji Vanuatu Papua Nova Guiné Ilhas Samoa Samoa Americana