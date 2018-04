Eliminatórias: Espanha empata na estréia O empate por 1 a 1 com a Bósnia-Herzegovina acabou sendo ótimo resultado para a Espanha, em sua estréia nas Eliminatórias para a Copa de 2006. Hoje, no pequeno estádio de Zenica lotado por 15 mil bósnios, os espanhóis sofreram forte pressão e foram salvos pelo goleiro Iker Cassillas. A nova Espanha do técnico Luís Aragonés se comportou bem na defesa, na primeira etapa, e conseguiu segurar o 0 a 0, apesar da força e garra dos adversários. Após o intervalo, Aragonés colocou Morientes e, aos 21 minutos, o meio-campo Vicente abriu o placar. Oito minutos depois, porém, a Bósnia, com justiça, empatou com o atacante Bolic, após falha de Xabi Alonso. "Os bósnios não são tão ruins quanto muita gente acredita", disse Aragonés. Outro jogos - A seleção das Ilhas Faroe, formada em parte por jogadores amadores, deu trabalho à França, mas acabou derrotada por 2 a 0, em Tórshavn. Os franceses, que empataram sem gols com Israel na estréia, vêm sentido a ausência de Zidane e outros veteranos que se aposentaram da equipe. "Estou preocupado com o que vi hoje", disse o técnico francês, Raymond Domenech. Os gols foram de Giuly, aos 32 do primeiro tempo, e Djibril Cisse, aos 28 do segundo. A Inglaterra foi até a Polônia a conseguiu bom resultado graças ao gol contra do zagueiro Arkadiusz Glowacki: 2 a 1. Defoe fez aos 37 minutos, Zurawski empatou aos 3 do segundo tempo e Glowacki deu a vitória aos ingleses aos 13. Pelo Grupo 5, a Itália despachou a Moldávia por 1 a 0, gol de Del Piero aos 32 do primeiro tempo. A campeã européia Grécia voltou a decepcionar: jogou mal e empatou sem gols com a Turquia. Portugal, por sua vez, venceu a Estônia em casa, por 3 a 0, gols de Cristiano Ronaldo, Postiga e Pauleta. Na Ásia, Japão, China e Arábia Saudita são destaque com 4 vitórias em 4 jogos cada. Hoje, o Japão de Zico foi a Calcutá e goleou a Índia por 4 a 0.