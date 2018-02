Eliminatórias Européias agitam sábado Desfalcada do zagueiro Nesta e do atacante Mosella, ambos machucados, a Itália defende a liderança do Grupo 5 das Eliminatórias Européias, neste sábado, em Milão, diante da irregular Escócia. Os italianos somam nove pontos, em quatro partidas, enquanto os escoceses têm apenas dois pontos, em três jogos. A Grécia, atual campeã européia, quer aproveitar os próximos dois jogos para encostar na Ucrânia, líder do Grupo 2. Os gregos, que somam oito pontos - seis a menos que os ucranianos -, visitam neste sábado a Geórgia e na quarta-feira recebem a Albânia. Pelo Grupo 6, Inglaterra e Polônia têm compromissos fáceis em seus domínios. Os ingleses, líderes com dez pontos, recebem a Irlanda do Norte, enquanto os poloneses, que acumulam nove, terão pela frente o Azerbaijão do técnico Carlos Alberto Torres. A briga promete ser boa em dois jogos do equilibradíssimo Grupo 1. Romênia e Holanda, que dividem a liderança, com dez pontos cada, se enfrentam em território romeno. República Checa e Finlândia, que somam um ponto a menos que os líderes, fazem o outro duelo. A França, pelo Grupo 4, terá a visita da Suíça. Os campeões mundiais de 1998 somam oito pontos, ao lado de Irlanda e Israel, que fazem o outro jogo do grupo.