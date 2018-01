Eliminatórias: Fifa quer mais segurança nos estádios A Fifa alerta para a falta de segurança nos estádios da América do Sul, África e Ásia. A entidade se reuniu esta semana para tratar do assunto, em um encontro presidido pelo ex-jogador francês Michel Platini, e a advertência foi feita após a vistoria realizada em vários estádios do mundo antes de jogos válidos para as Eliminatórias da Copa de 2006, que ocorre na Alemanha. Assim, para as Eliminatórias da Copa de 2010 (África do Sul), a Fifa promete que quem não oferecer estádios seguros poderá ser impedido de jogar em casa durante o torneio de classificação. Para a entidade, essa é uma situação "intolerável". "A questão da segurança nos estádios deixou a desejar em muitas regiões do mundo", afirmou o comunicado da Fifa. De acordo com o relatório, não é apenas a falta de manutenção nos locais onde se realizam os jogos que estaria causando a falta de segurança. "Os critérios mais básicos de segurança são simplesmente ignorados, apesar das recomendações claras da Fifa sobre o assunto", afirmou a entidade.