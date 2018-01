Eliminatórias: Índia vence Emirados A Índia venceu neste domingo os Emirados Árabes por 1 a 0 em partida válida pelo Grupo 8 das Eliminatórias da Ásia para Copa do Mundo de 2002. O único gol do jogo foi marcado por Baichung Bhutia aos 28 minutos do segundo tempo. Ainda fazem parte deste grupo, as seleções de Brunei e do Iêmen.