Eliminatórias iniciam amanhã na Europa Oito seleções européias iniciam nesta quarta-feira a corrida para a Copa de 2006. O continente tem 51 concorrentes, espalhados por oito grupos e em busca de 12 vagas. A Alemanha, atual vice-campeã, está dispensada da fase prévia, porque tem lugar confirmado na condição de anfitriã. A abertura fica por conta de Romênia x Finlândia, pela chave 1, em Bucareste. No mesmo grupo, a Macedônia recebe a Armênia. Outros três times folgam na tabela, mas dois têm amistosos marcados para amanhã: a República Checa testa a Grécia e a Holanda recepciona a Suécia. Andorra ficou sem ter o que fazer. No grupo 3, a Eslováquia se apresenta contra Luxemburgo em Bratislava, enquanto Liechtenstein desafia a Estônia em Vaduz. As demais equipes ou folgam (caso de Portugal) ou fazem amistosos, como Rússia (joga com a Lituânia) e Letônia (se exercita com País de Gales).