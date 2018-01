Eliminatórias: Iraque vence e lidera O Iraque venceu o Nepal por 4 a 2, em partida válida pela quinta rodada do grupo 6 da Zona Asiática das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Na outra partida do grupo, o Casaquistão goleou a seleção de Macau por 5 a 0. Depois dessa rodada, Iraque e Casaquistão lideram o grupo com 13 pontos. A seleção do Nepal é terceiro, com 3 e Macau é o lanterna, sem nenhum ponto somado até aqui. Na quarta-feira, na última rodada desta fase de classificação, Macau enfrenta Nepal e o Iraque recebe o Casaquistão. Pelo Grupo 7, o Turcomenistão venceu a Jordânia por 2 a 0.