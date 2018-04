Eliminatórias: Japão e Iraque goleiam O Japão goleou a Índia por 4 a 0 nesta quarta-feira e segue na liderança do Grupo 3 das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2006, com 12 pontos, três a mais que Omã, que bateu Cingapura por 2 a 0. Pelo Grupo 2, a seleção do Iraque goleou Taiwan por 4 a 1 e segue em segundo na classificação, com cinco pontos, dois a menos que o líder Usbequistão, vencedor do confronto contra Palestina por 2 a 0. No Grupo 4, a China derrotou a Malásia por 1 a 0 e lidera com 12 pontos contra nove do Kuwait, que bateu Hong Kong por 2 a 0. No Grupo 1, o Catar goleou Laos por 6 a 1. A Coréia do Norte empatou sem gols diante da Tailândia pelo Grupo 5 e segue líder, enquanto pelo mesmo grupo o Iêmen venceu os Emirados Árabes por 3 a 1. Confira os demais resultados: Grupo 6: Casaquistão 1 x 2 Bahrein e Tajiquistão 0 x 1 Síria; Grupo 7: Vietnã 1 x 2 Coréia do Sul e Maldivas 2 x 5 Líbano; Grupo 8: Sri Lanka 0 x 2 Indonésia e Turcomenistão 0 x 1 Arábia Saudita.