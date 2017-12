Eliminatórias: México perde em casa A seleção de futebol da Costa Rica conseguiu um resultado histórico neste sábado. Venceu o México por 2 a 1, no estádio Azteca, na Cidade do México, pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2002. Foi a primeira derrota dos mexicanos em casa em partidas classificatórias para mundiais. O México saiu na frente, com o gol de Jose Abundis aos 7 minutos de jogo. Mas, no segundo tempo, a Costa Rica virou, com gols de Rolando Fonseca, aos 28, e de Hernan Medford, aos 42. Com o importante resultado, a Costa Rica assumiu a segunda colocação nas Eliminatórias, com 7 pontos - os Estados Unidos lideram com 9. O México segue com quatro.