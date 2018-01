Eliminatórias: novas goleadas na Ásia Síria e Omã venceram suas partidas pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2002 com duas goleadas históricas. Enquanto a Síria arrasou Filipinas por 12 a 0, Omã goleou Laos pelo mesmo placar. E esta foi apenas a primeira rodada do Grupo 1, no qual as duas seleções árabes dividem a liderança com três pontos e o mesmo saldo de gols.