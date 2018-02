Eliminatórias: Suécia e Croácia ganham No grupo 8 das Eliminatórias Européias para a Copa de 2006, a briga pela vaga deve ficar mesmo entre Suécia e Croácia. As seleções dos dois países venceram neste sábado e, com isso, os suecos lideram a chave com 12 pontos, enquanto os croatas têm 10 - a terceira colocada é a Bulgária, com 7. Mesmo jogando fora de casa, em Sofia, a Suécia derrotou a Bulgária por 3 a 0, com dois gols de Ljungberg e outro de Edman. E em Zagreb, a Croácia recebeu a Islândia e goleou por 4 a 0, com dois de Kovac, um de Prso e outro de Simunic. Nas Eliminatórias Européias, o campeão de cada chave e os dois melhores segundos colocados no geral garantem vaga na Copa do Mundo. Além disso, os outros 6 segundos colocados dos grupos fazem uma repescagem, em que apenas 3 se classificam.