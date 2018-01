Eliminatórias terão 3 jogos amanhã Equador e Paraguai enfrentam-se amanhã, em Quito, pelas eliminatórias da Copa de 2002, às 18 horas (com PSN). O Paraguai é o segundo colocado na tabela de classificação, com 23 pontos. O Equador está em quarto, com 19. A promessa dos dois times é de muita pressão. Na concentração dos equatorianos, a frase mais ouvida pelos jogadores durante os treinos da semana, dita pelo técnico Hernán Gomez, era: "Se queremos ganhar, temos de partir para cima". O treinador explica. "Conhecemos a força do Paraguai e isto não é o maior problema, e sim a atuação dos meus jogadores, porque deles depende o resultado final." A grande motivação do Equador, segundo Gomez, vem do fato de a equipe ter vencido o Brasil dia 28 de março, por 1 a 0, também em Quito. "Queremos muito conseguir um resultado positivo e nos preparamos para isto." Foram colocadas à venda para o jogo 30 mil ingressos - o Estádio Atahualpa tem capacidade para 45 mil pessoas. Ainda pela rodada de amanhã, Venezuela e Colômbia jogam em São Cristóvão, às 20 h, e, em Santiago, o Chile pega o Uruguai, às 22 h. Todas as partidas terão transmissão, ao vivo, pela PSN. Os colombianos estão em quinto lugar na classificação, com 18 pontos, e os venezuelanos, em último, com 3. O Uruguai é o sexto colocado, com 15 pontos, e o Chile, o oitavo, com 10. A delegação da Colômbia viajou hoje rumo à Venezuela e o técnico Luis Augusto García estava muito otimista. "O balanço dos treinos é positivo e posso dizer que cumprimos nossas metas. Estamos felizes e temos certeza que será um grande jogo." Já os chilenos, praticamente sem chances de classificação para o Mundial, vivem a expectativa de afastar a "maldição" que persegue a equipe desde a vitória por 3 a 0 em cima do Brasil, em agosto do ano passado. O astro Ivan Zamorano pediu a presença e o apoio dos torcedores, afirmando que amanhã "poderá acontecer uma boa surpresa". Na quarta-feira, além de Brasil e Peru, enfrentam-se Bolívia e Argentina, em La Paz, às 17 h. A Argentina é a líder, com 28 pontos, e a Bolívia, a nona, com 9.