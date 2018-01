Eliminatórias terão recorde de seleções Um número recorde de países deverá lutar, nos próximos dois anos, por um lugar na lista das 32 seleções que participarão da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Segundo a Fifa, para o Mundial da Coréia/Japão, em 2002, 199 equipes se inscreveram para disputar as Eliminatórias, número que a entidade espera ver superado nesta edição do evento. Os torneios classificatórios começam neste fim de semana, com jogos na América do Sul e, segundo a Fifa, mais de780 partidas devem ocorrer em todo o mundo até que se saiba quem terá o direito de ir à Alemanha. No total, a Fifa conta com 204 membros. Mas para o Mundial de 2002, a entidade era formada por apenas 203 países e quatro federações (Níger, Afeganistão, Papua Nova Guiné e Coréia do Norte) não puderam enviar suas equipes para as Eliminatórias, a maioria delas por problemas políticos. Para 2006, além da entrada do Butão na entidade, as Eliminatórias devem marcar a volta do time do Afeganistão. Durante mais de uma década, o time de Cabul esteve fora das Eliminatórias diante da guerra que o país atravessava. "Desta vez, esperamos ter os afegãos na corrida", afirma um alto funcionário da Fifa, que conta que a entidade está fazendo esforços para garantir a viagem de atletas do Afeganistão para participarem de jogos amistosos e em torneios asiáticos. Na África, a concorrência por um lugar na Alemanha é tão grande que a confederação local irá promover um torneio para selecionar quem participará nas Eliminatórias oficias da Fifa, a partir do ano que vem. Nada menos que 42 times estarão competindo por cinco vagas, que em 2002 foram dadas aos times de Camarões, Nigéria, Tunísia, África do Sul e Senegal. Nos demais continentes, as equipes devem ainda aguardar que a Fifa realize o sorteio das chaves das Eliminatórias, que ocorre em Frankfurt no próximo dia 5 de dezembro. A Fifa ainda lembra que essa será a primeira eliminatória da história que ocorrerá com a presença do atual campeão do mundo, o Brasil. Pelas novas regras da entidade máxima do futebol, todos, com exceção do país sede da Copa, devem disputar a fase de classificação para o Mundial.