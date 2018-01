Eliminatórias vão começar em 2004 As eliminatórias para a Copa de 2006 na Alemanha começarão oficialmente em 28 de fevereiro de 2004 e terminarão no mais tardar em novembro de 2005, incluindo as repescagens. Esta foi a decisão desta segunda-feira do Comitê Executivo da Fifa, que se reúne em Madri até esta quarta-feira. A principal decisão a ser tomada pelo comitê, presidido pelo sueco Lennart Johansson, será a distribuição das 31 vagas para o Mundial. O jogo nos bastidores será dos mais pesados. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) rechaçou ?categoricamente? uma redução de suas quatro vagas para a Copa da Alemanha, segundo declarou em Montevidéu, nesta segunda-feira, Eugenio Figueredo, um dos vice-presidentes da entidade. Ele declarou que se for eliminada a repescagem com a Oceania, a Conmebol vai pleitear mais uma vaga para o continente, apesar de considerar ?pouquíssimas? as chances de obter sucesso. No entanto, alerta. ?Não existe nenhuma possibilidade de que se tire uma vaga da América do Sul em favor da Ásia.? A briga vai esquentar em Madri, onde o comitê se reuniu para também anunciar nesta terça-feira o melhor jogador do ano ? já dada como certa a eleição de Ronaldo ? e acompanhar o jogo comemorativo do centenário do Real Madrid, que enfrentará nesta quarta-feira a seleção mundial. A Ásia saiu fortalecida do Mundial deste ano, com a boa colocação da Coréia do Sul, anfitriã que ficou em quarto lugar. O continente quer agora quatro seleções na Copa de 2006. Também a Concacaf pede mais um representante pelos progressos mostrados no Japão e na Coréia do Sul. E a Oceania exige uma vaga, já que sempre disputa a repescagem. Provavelmente terá êxito na sua reivindicação. A Europa e a América do Sul querem manter a atual situação, ou seja, 13 vagas e 4, respectivamente, com uma repescagem para um deles a cada Mundial. A Uefa e a Conmebol já aceitam disputar a repescagem entre si. E essa deve ser a decisão final do comitê, concedendo 5 vagas para a África, 4 para a Ásia, 3 para a Concacaf e 1 para a Oceania. Ficou decidido nesta segunda-feira que o sorteio para as eliminatórias será realizado no dia 5 de dezembro de 2003, na cidade alemã de Frankfurt. Já o sorteio para a fase final, propriamente a Copa do Mundo, será em dezembro de 2005, em Leipzig, também na Alemanha. No plano administrativo, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, vai anunciar o novo secretário-geral da entidade. O posto não deve escapar de Urs Linsi, de 53 anos, que tem cidadania suíça e alemã.