Elivélton exalta grupo do Fluminense e nega temer futuro reforço

RIO - Muito criticada sob o comando do técnico Renato Gaúcho, a defesa do Fluminense tem mostrado bom desempenho desde a chegada do treinador Cristóvão Borges. Até agora, foram quatro partidas - duas pelo Campeonato Brasileiro e duas da Copa do Brasil - sem sofrer gol. O zagueiro Elivélton atribuiu essa evolução defensiva ao apoio dos jogadores de outros setores da equipe.

"Nosso grupo se ajuda muito. Todo mundo está se empenhando para marcar e isso facilita muito o sistema defensivo. Nossa equipe está bem, estamos marcando forte e conseguindo neutralizar o adversário", disse após o treinamento desta quarta-feira.

Desde o início do ano, o time das Laranjeiras tem buscado reforçar sua defesa, e novos zagueiros podem ser contratados em breve. Mas Elivélton está confiante em seu trabalho e demonstra não temer concorrência. "Estão contratando novos reforços para ajudar a equipe. E se chegar algum jogador, tenho certeza que vai ser para o bem do Fluminense. Vou manter meu trabalho da mesma forma", comentou o zagueiro.

O próximo jogo do Fluminense será no sábado, contra o Vitória, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer as duas partidas que disputou até agora, o time lidera a competição com seis pontos.