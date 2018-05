Elivélton promete Fluminense forte na estreia do Brasileirão

RIO - A goleada por 5 a 0 diante do Horizonte e a classificação à segunda fase da Copa do Brasil parecem ter mudado o clima no Fluminense. Sob o comando de Cristóvão Borges, o time parece ter deixado para trás o princípio de crise do início deste início do ano, quando, com Renato Gaúcho como treinador, acabou eliminado precocemente do Campeonato Carioca.

O novo cenário animou o zagueiro Elivélton, que previu uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Figueirense, no Maracanã. "Sabemos da dificuldade que é jogar um Brasileiro, mas estamos otimista. Fizemos um grande jogo com o Horizonte e vamos com a mesma vontade para a partida com o Figueirense."

O jogador acredita que a classificação diante do Horizonte também tenha animado a torcida, que vinha pressionando a equipe. "O torcedor do Fluminense é apaixonado pelo time e sabe da qualidade do nosso elenco, por isso apoia e cobra muito. Tenho certeza que vai ao Maracanã no sábado nos ajudar. Quando nos juntamos, o Fluminense fica muito forte. Eles sabem que juntos somos o Fluminense", disse Elivélton.