Elkeson diz que ainda acredita em título do Botafogo

Depois de duas derrotas seguidas, para Figueirense e Vasco, o Botafogo ficou em situação complicada na luta pelo título do Brasileirão. Agora, está em quinto lugar, com 55 pontos, seis atrás do líder Corinthians. Apesar disso, o meia Elkeson disse nesta terça-feira que ainda acredita na possibilidade do clube carioca ser o campeão.

"Ainda temos chances de ser campeões, temos que vencer os quatro jogos e torcer contra os adversários. Não podemos desanimar, ainda mais na reta final. É claro que ficou mais difícil, mas a equipe está consciente do que tem que fazer", afirmou Elkeson, que tem sido um dos destaques do Botafogo durante a disputa do campeonato.

Como explicou o próprio Elkeson, o Botafogo não pode mais tropeçar nas quatro rodadas que faltam para o final do campeonato, começando pelo jogo desta quarta-feira, contra o América-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). "Temos um jogo complicado, fora de casa, mas esperamos um bom resultado", avisou o meia botafoguense.

Apesar de ainda sonhar com título, Elkeson lembrou que o Botafogo também precisa garantir sua vaga na Libertadores. "Pensamos em nos classificar para a Libertadores, até porque temos time para isso. Vemos reportagens já nos colocando fora. Temos que pegar isso como força para continuar lutando e dar a volta por cima", revelou.