Elkeson sente dores no joelho e pode desfalcar Botafogo O Botafogo pode ter um problema sério para o clássico do próximo domingo contra o Vasco, no Engenhão. O meia Elkeson não treinou nesta terça-feira com dores no joelho direito e foi diagnosticada uma tendinite no tendão patelar. A expectativa é por sua recuperação, mas os próprios médicos do clube se mostram reticentes em dar uma prognóstico mais acurado.