Elkeson sonha com a camisa 9 da seleção brasileira

Como foi a chegada à China? A adaptação a comida, costumes, treinos? Foi dificil ou fácil a adaptação para a família também?

Na verdade, quando eu cheguei na China, minha primeira cidade foi Guangzhou. Lá é a terceira maior cidade do país e eu tinha muitas opções de restaurante, com comidas de outras nacionalidades, e, por isso, não tive nenhum problema com a alimentação. Outro fator que me ajudou muito foi ter somente trabalhado com comissão técnica italiana e brasileira. Isso ajudou muito nas refeições que fazíamos nas viagens e nas concentrações. Estou morando sozinho aqui na China e pelo menos duas vezes por ano minha família vem para cá ficar um tempo comigo. Como o calendário aqui na China é bem tranqüilo em relação à sequência de jogos, consigo ir para o Brasil no meio do ano e aproveito para passar uns dias com amigos e familiares. Minha adaptação aqui foi muito boa. Quando cheguei no Guangzhou tinha o Muriqui e o Conca, que me ajudaram muito nesse processo.

Você foi um dos primeiros jogadores brasileiros a seguir para a China. O que o motivou na época?

É claro que a questão financeira foi o principal ponto quando decidi aceitar a proposta, mas outros fatores me levaram a tomar aquela decisão na época. A primeira é que quem foi no Brasil pedir a minha contratação foi o Marcelo Lippi. Quando um treinador campeão do mundo pela Itália presta atenção no seu futebol e fala para você que gostaria de contar com o seu futebol, se torna um chamado irrecusável. Quando eu cheguei noGuanzghou, a equipe ainda não tinha sido campeã da Liga dos Campeões da Ásia. E me mostraram um projeto de que gostariam de conquistar esse título já no ano seguinte. Graças a Deus, foi o que aconteceu. Conquistamos o torneio intercontinental em 2013 e repetimos o sucesso no ano passado. O presidente do clube tem uma visão grandiosa para o clube e aquilo foi determinante para escolher a China como destino.

Você virou uma espécie de conselheiro dos jogadores que receberam propostas?

O Paulinho, antes de acertar com o Guangzhou, me ligou algumas vezes para saber como era o país, a cidade, a cultura, os chineses. Ele queria saber dos prós e dos contras de jogar na China e passei um cenário completo de como as coisas funcionam por aqui. Acredito que ele não tenha se arrependido de ter vindo para cá. O Guangzhou e o Shanghai, clubes que atuei aqui na China e vi de perto a estrutura, são clubes que não ficam devendo nada para equipes da Europa. Os clubes daqui estão investindo cada vez mais. Quem chega aqui recebe todo um tratamento adequado para praticar o futebol.

Após se recuperar de lesões, você acabou voltando com a confiança do Felipão. Apesar de terem passado pouco tempo juntos, ele teve alguma importância nesse seu retorno aos gramados?

O Felipão é um cara que conhece muito de futebol, e trabalhar com ele foi um aprendizado. Agradeço muito a ele por ter me inscrito na fase final da Liga dos Campeões, o que me permitiu ganhar ritmo de jogo e conseguir marcar o gol que deu o bicampeonato ao Guangzhou. Para mim, a competição mais importante da Ásia. Minha passagem aqui na China tem sido de muito aprendizado. Os treinadores (Marcelo Lippi, Canavarro, Felipão e agora Sven-Goran Eriksson) com os quais trabalhei me ajudaram muito a desenvolver meu futebol nesses últimos anos.

O que o motivou para se mudar para o Shanghai SIPG foi o dinheiro ou a ambição de participar de um novo projeto?

Acredito que, dessa vez, foi a ambição de iniciar um novo projeto. Conquistei tudo pelo Guangzhou e queria sentir o gostinho de construir uma bonita história por um novo clube. O Shanghai SIPG tem como objetivo tirar a hegemonia do Guangzhou no país e esse desafio despertou meu interesse. Nesse ano, o clube está disputando pela primeira vez a Liga dos Campeões, e os jogadores que estão aqui podem entrar para a história como os primeiros a conquistar esse título. Espero construir aqui uma história vencedora, assim como fiz no Guangzhou.

De onde vem todo esse investimento do futebol chinês?

O presidente da China é um fanático por futebol e,há alguns anos, colocou como meta desenvolver o esporte no país e tornar a seleção nacional uma das maiores equipes do mundo. O futebol chinês está se desenvolvendo graças ao fanatismo do presidente, que decidiu dar subsídios aos grandes empresários do país que quisessem investir nos clubes. Com isso, essa onda de investimentos se tornou possível, principalmente na última janela de transferências.

Você acha que após a chegada de vários jogadores da seleção, o Dunga terá de obrigatoriamente olhar para o futebol chinês?

Acredito que sim. Não só o Dunga, mas os treinadores do mundo todo estarão de olho no futebol chinês. Nessa última janela de transferências não foram só jogadores brasileiros, mas jogadores de outros países da América do Sul desembarcaram aqui como grandes contratações. A Liga vai se fortalecer e atrair cada vez mais a atenção do mundo de uma forma geral.

Você possui médias excelentes de gols aí. Vive a expectativa de ser o centroavante do Brasil?

Todo jogador sonha com seleção brasileira e comigo não é diferente. Espero continuar sendo importante para minha equipe marcando gols e conquistando títulos para chamar a atenção do professor Dunga.

Você ainda sonha com o futebol europeu ou não pensa em sair tão cedo?

Ainda penso, sim. Dois clubes do futebol italiano já tentaram minha contratação, mas os valores oferecidos por eles não atendiam aos interesses do Guangzhou na época. Nesse momento, estou em um novo clube aqui na China e quero justificar dentro de campo o esforço que eles fizeram para ter meu futebol.

Aceitaria uma diminuição no salário para jogar em um clube de centro futebolístico maior?

Complicado falar se aceitaria ou não, porque essa possibilidade não aconteceu para mim. Tudo tem que ser pensado e conversado junto com meu empresário e familiares.

Para encerrar, como um dos brasileiros mais experientes na China, o que você aconselha aos recém-chegados ao país?

Aconselho a eles a virem de coração e mente abertos para compreender e entender o futebol e a cultura chinesa. O esporte ainda está em desenvolvimento no país, mas numa crescente bem forte. Os atletas que chegarem aqui e botarem na cabeça que podem brilhar e se destacar na China vão construir uma história de sucesso no país.