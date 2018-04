Elkeson treina, mas segue como dúvida no Botafogo O técnico Caio Júnior segue na expectativa quanto à evolução do quadro de Elkeson para poder definir o time do Botafogo para o clássico de domingo contra o Vasco. O meia, que se recupera de uma tendinite no joelho direito, calçou chuteiras e fez exercícios com bola nesta quinta-feira, mas não participou do coletivo.