Elogiado, Carleto celebra recuperação no São Paulo

SÃO PAULO - Ainda em recuperação de uma grave lesão, o lateral Thiago Carleto vê este pesadelo cada vez mais perto do fim. Sem atuar desde o começo de junho do ano passado, o jogador voltou a treinar com bola e desde a última quarta trabalha com os preparadores físicos do São Paulo. Sua determinação foi elogiada pela comissão técnica, o que foi celebrado por ele.

"Isso me deixou muito feliz, porque mostra o trabalho que foi feito no Reffis, com os fisioterapeutas. Não parei de treinar nem nas férias e, agora, é contagem regressiva para ficar à disposição do Muricy (Ramalho)", declarou o lateral, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito no empate sem gols contra o Atlético-MG, no Independência, dia 2 de junho.

Carleto precisou passar por uma cirurgia e o complicado processo de recuperação fez com que ele inclusive cogitasse abandonar a carreira, como já revelou. A fase do tratamento, no entanto, anima o jogador, que já pensa no dia de sua volta. "Estou conseguindo fazer todos os exercícios. Já tenho aprimorado a forma física e isso é gratificante. Treino todos os dias e dou o meu máximo, porque estou muito feliz e confiante com essa nova etapa", disse.