Elogio de Parreira anima Marcelinho O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, disse ter ficado muito feliz quando soube que o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, elogiou sua atuação no empate com o Corinthians, por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do pênalti perdido, o jogador gostou da atuação e acredita que seu retorno à seleção está muito próximo. Nesta quinta-feira, os atletas apenas realizaram um trabalho físico. O goleiro Fábio reconhece que o time "deixou escapar a vitória contra o Corinthians" e que o mesmo não pode se repetir contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. "Agora, temos que buscar os três pontos fora de casa para chegar perto de quem está na frente", disse o jogador. Para enfrentar o São Paulo, o técnico Antônio Lopes realiza duas modificações na equipe. O lateral-direito Russo, suspenso com três cartões amarelos, cede seu lugar a Claudenir. Na lateral-esquerda, Wellington Paulo vai atuar improvisado na posição.