Elogios para Kaká. De Robinho Kaká e Robinho serão as principais estrelas do clássico de amanhã entre São Paulo e Santos. Sem mudar seu estilo, Robinho evitou polemizar em relação ao jogo e ao adversário. Pelo contrário, fez questão de elogiar o meia Kaká. "Desejo a ele, toda a sorte do mundo para continuar jogando seu futebol maravilhoso; e se Deus quiser iremos jogar na Seleção". Perguntado sobre a semelhança entre um e outro, Robinho foi espirituoso: "Semelhança? Eu sou mais bonito que ele". E emendou: "Ele é uma excelente pessoa e um excelente jogador". Robinho admitiu que os dois têm um defeito comum, que é o cabeceio. "A cabeçada não é o nosso forte, e é preciso melhorar. Isso ocorre com muito treinamento." Robinho, que não treinou hoje por estar com dores nas costas, revelou que o problema não o impedirá de jogar. Não prometeu gols nesta partida, mas "prometo apenas ajudar meus companheiros e honrar a camisa do Santos".