Elosport é destaque do Paulista da B2 O Jalesense, com 10 pontos, fechou a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, na liderança isolada, após a boa vitória por 3 a 1 sobre o Pirassununguense. O destaque do domingo foi o vice-líder Elosport, com oito pontos, que venceu o Joseense, por 4 a 2, em São José dos Campos. Quem continua sofrendo é o Itararé, melhor time da fase anterior, que só empatou em casa, por 1 a 1, com o Serra Negra, agora dirigido por Parraga, ex-centroavante da Ponte Preta na década de 70. Confira os resultados: Jalesense 3 x 1 Pirassununguense, Águas de Lindóia 1 x 0 Grêmio Barueri, Joseense 2 x 4 Elosport e Itararé 1 x 1 Serra Negra. Classificação: 1)Jalesense 10 pontos; 2) Elosport 8; 3) Barueri, Pirassununguense e Águas de Lindóia 6; 6) Joseense, Serra Negra e Itararé 2.