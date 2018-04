Elson ameaçado de perder titularidade Elson não é mais titular absoluto do Palmeiras. O empate em 0 a 0 com o Coritiba, sexto jogo do time do Parque Antarctica sem vitória, parece ter mexido com a cabeça do técnico Estevam Soares. Descontente com o setor de armação da equipe, o treinador já pensa em sacar o meia, que vinha tendo lugar cativo no time - o meia foi titular nos últimos 20 jogos, apesar das críticas de muitos torcedores. O treinador quer usar a semana livre, sem jogos, para fazer ajustes no meio-de-campo da equipe. Segundo ele, os jogadores vêm abusando dos passes errados. Principalmente Elson. "Ele já não havia feito uma boa partida diante do Santos e voltou a ir mal contra o Coritiba", comentou Estevam. "Ninguém é titular absoluto. Ainda não pensei no que vou fazer, mas posso realizar algumas mudanças, sim". Na opinião de Estevam, Diego Souza e o jovem Júlio César, que tem apenas quatro partidas como profissional, são as principais opções para o lugar de Elson, com Pedrinho correndo por fora, pois tem passado por problemas físicos e de relacionamento com o treinador palmeirense. Estevam Soares não quis confirmar, mas é quase certo que Pedrinho volte a treinar com bola na quarta-feira - nesta terça o time faz apenas exercícios físicos. Voltando a participar dos coletivos, Pedrinho poderia ir, pelo menos, para o banco de reservas na partida contra o Vasco, domingo, no Rio de Janeiro. "Na sexta-feira, sai a convocação dos relacionados para o jogo. Nada impede que o nome dele (Pedrinho) esteja presente", diz Estevam. "O clima aqui não é de calmaria porque não estamos vencendo. Calmaria, atualmente, só existe no Santos e no Atlético-PR. O que posso afirmar desde já é que não há crise no elenco", afirma Estevam. O técnico faz questão de deixar isso claro porque tem se sentido incomodado com os comentários que lê, vê e ouve na imprensa. Além da polêmica envolvendo a não utilização de Pedrinho no jogo do último domingo, Estevam entende que a bronca de Sérgio em Elson foi "superdimensionada" pelos jornalistas. Ele acha "normal" um jogador fazer críticas ao comportamento do outro publicamente. Na semana passada, o goleiro reclamou de alguns comentários do meia, que vinha aparecendo na mídia mais por suas declarações polêmicas do que pelo seu futebol. Assim como Estevam, Sérgio resolveu colocar panos quentes na situação e disse nesta segunda que "fizeram muito bafafá com a história". Elson admitiu que "pisou na bola" ao dar certas declarações, como a de que o "Santos é um time de velhos". Reconheceu que errou e pediu desculpas. Mas deu uma ?cutucada? em Sérgio, dizendo que o goleiro poderia ter sido um pouco mais específico quando afirmou, semana passada, que "tem jogador que se preocupa mais em aparecer na mídia e que não aparece para dar satisfações quando o time perde". Elson disse: "Algumas coisas que ele falou não eram para mim. Como ele não deu nomes, as pessoas acharam que era comigo". No desembarque do time nesta segunda-feira, em Congonhas, após o empate com o Coritiba, Elson foi justamente o jogador mais procurado pelos jornalistas, todos cientes do longo histórico de frases polêmicas do meia e ávidos para ver mais poeira jogada no ventilador. Mas, surpreendentemente, Elson não disparou sua metralhadora. Respondeu à maioria das perguntas com frases prontas, como "o time está unido" e "só com trabalho sairemos deste momento difícil no campeonato". Há, porém, uma explicação para o novo (e bom) comportamento do meia. Além da bronca que ele levou de Sérgio e Estevam Soares, Elson foi "marcado" de perto pelo assessor de imprensa do time, Guilherme Prado. A função de Prado era ficar atento às declarações do meia. Intimidado com a "sombra" do assessor, Elson preferiu controlar a língua. "Já tinha advertido o Elson, pois ele fala muita besteira e precisa tomar mais cuidado", disse Estevam Soares, num tom até bem humorado. O técnico negou, porém, que tenha sido ele o autor da ordem para que o assessor fizesse "marcação especial" em Elson e que as declarações do jogador pudessem influir na hora de escalar a equipe.