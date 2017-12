Elson fica no Palmeiras por mais um ano Pouco mais de duas semanas do fim das atividades de 2003 o Palmeiras pôde anunciar a renovação de um dos jogadores que participaram da temporada vitoriosa da Série B do Campeonato Brasileiro. O representante do meia Elson e do futebol do Ituano, Oliveira Júnior, anunciou que o jogador vai ficar no Parque Antártica por mais um ano, por empréstimo. Quanto ao lateral Lúcio, que também pertence clube do interior paulista, o dirigente afirmou que o acordo está próximo, porém pode ser feito em bases diferentes dos de Elson. "Pode ser que a negociação se dê com a venda de parte do passe", disse Oliveira Júnior. Enquanto isso, outras negociações continuam pendentes. Apesar das declarações passionais do presidente Mustafá Contursi de que não vai renovar com o jogador, o lateral Baiano continua esperando por uma posição do Palmeiras quanto à sua renovação antes de ouvir propostas de outros clubes. O jogador garante preferir permanecer no Palmeiras mas tem ofertas ainda não analisadas de um clube da Segunda Divisão da Espanha e outros quatro clubes brasileiros. Outro que está na lista de espera é o zagueiro Daniel.