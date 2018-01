Elson quer ?pescar? vaga na Série A Elson, que pode ser titular do Palmeiras no jogo contra o Santa Cruz, no sábado, é uma daquelas provas de que o futebol brasileiro revela jogadores onde menos se espera e qualquer sonho é possível no esporte. Pouca gente sabe, mas o atleta, que ganhou destaque atuando pelo Ituano e pelo Vitória, já foi pescador no sul do Pará, longe de Belém, o maior centro do futebol no Estado. Leia mais no Jornal da Tarde