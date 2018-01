Elson troca Palmeiras pelo Stuttgart O meio-campista Elson, do Palmeiras, é o mais novo reforço do Stuttgart, da Alemanha, segundo anúncio feito nesta terça-feira pelo clube alemão. Com 23 anos, Elson assinou contrato de 3 anos. ?Trata-se de um jogador de muito potencial e nós confiamos que ele será muito útil para a gente?, disse o treinador do Stuttgart, Matthias Sammer. O Stuttgart, que hoje ocupa a terceira colocação na Bundesliga, procurava um meio-campista para substituir o volante o argentino Emanuel Centurión, que não se adaptou ao futebol alemão e foi cedido por empréstimo ao Vélez Sársfield.