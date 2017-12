Élton deve ganhar vaga no Corinthians O meia Élton fez dois coletivos no time titular e deve ser a grande novidade do técnico Antônio Lopes para a partida contra a Ponte Preta, domingo, no Morumbi. Como a vitória pode dar o título brasileiro ao Corinthians - desde que o Inter não vença o Palmeiras -, a ordem é atacar o adversário e, por isso, ele tem tudo para entrar no lugar do volante Bruno Octávio. Élton vem crescendo em campo na visão do treinador do Corinthians. E também de tamanho, depois de treinar na equipe principal nesta semana. Na ficha técnica divulgada pelo clube no começo do ano, media 1m56. Para os assesores de imprensa, tem 1m57. Para ele próprio, 1m58. ?Vocês sempre falam do meu tamanho, mas isso não importa. E pode até ajudar. Minha altura me faz veloz?, disse o jogador. Nos treinos, Élton mostra muita disposição. De Antônio Lopes, ele ouviu a seguinte recomendação: ?Você tem de conduzir a bola e se aproximar de Nilmar e Tevez na frente. Quando a Ponte estiver nos atacando, deve voltar para acompanhar o volante. Tem de marcar também, meu filho.? E foi o que ele fez. ?Mas não sei se começarei no time principal. Treinei dois dias e estou feliz por isso, quase não dormi à noite pensando nessa possibilidade, de estar na foto do pôster?, afirmou Élton. Com 19 anos, Élton está no Parque São Jorge desde 2002, quando chegou do Juventus. E já conquistou dois títulos da Copa São Paulo de Juniores. ?Espero mostrar meu valor e ganhar aplausos dos que queriam minha escalação. Mas se não atuar, tudo bem. Sigo trabalhando?, afirmou o meia, ainda sem a confirmação de Antônio Lopes se irá realmente ser titular no domingo.