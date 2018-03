Elton John traz Vialli para o Watford Proprietário do Watford, equipe inglesa da segunda divisão, o músico britânico Elton John anunciou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, a contratação do italiano Gianluca Vialli como técnico de sua equipe para a próxima temporada. Ele vai substituir Graham Taylor, que deixou o futebol. Até setembro de 2000, Vialli comandava o Chelsea na primeira divisão, mas uma sucessão de maus resultados fez com que a diretoria do clube demitisse o ex-jogador. ?Estava muito excitado com a possibilidade de contratar Vialli. Ele foi um dos meus jogadores prediletos?, disse o músico.