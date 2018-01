Elvis confirma saída e se despede da torcida do Botafogo As mudanças no elenco do Botafogo para a próxima temporada parecem estar longe do fim. Nesta sexta-feira, o meia Elvis revelou que não vai permanecer no clube carioca em 2016 em publicação na rede social Instagram. Ele fez um balanço positivo da sua passagem pelo time, citando o objetivo conquistado de voltar à elite do futebol brasileiro, e agradeceu o apoio da torcida na temporada em que defendeu o Botafogo.