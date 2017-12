Elvis está mantido no time do Botafogo O técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, optou por manter Elvis em vez de escalar Almir na única vaga que resta no meio-de-campo, durante o coletivo desta quinta-feira, no Estádio de General Severiano. Fernando, Túlio e Caio completam o setor. A tendência é a de que Elvis inicie o confronto decisivo contra o Guarani, sábado, em Caio Martins. A quatro rodadas do término do Campeonato Brasileiro, as duas equipes lutam para não serem rebaixadas. "Estou pronto e confiante em começar o jogo, que é importante para as pretensões do Botafogo na competição", declarou Elvis, que, caso seja barrado, não vai ficar desmotivado. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar nesta sexta-feira o goleiro Jefferson e o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, ambos do Botafogo, por causa da desavença ocorrida no clássico contra o Flamengo, no domingo - ambos trocaram empurrões. Se forem punidos, os dois atletas podem desfalcar o Botafogo em pelo menos uma das três rodadas finais do Brasileiro.