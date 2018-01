Em 1ª ano como técnico, Zidane é finalista de prêmio de Fifa

Zinedine Zidane ainda não completou um ano como técnico de um time de elite e já está entre os três melhores do mundo. O francês, ao lado de Claudio Ranieri e Fernando Santos, foi indicado como finalista do prêmio da Fifa, nesta quinta-feira. O anúncio aconteceu no site da entidade.

Caso seja escolhido como o melhor de 2016, o treinador do Real Madrid pode ser a primeira pessoa a ser eleito o melhor como jogador e também como técnico. Quando atleta, Zidane ganhou a Bola de Ouro em 1998, 2000 e 2003. Foi ainda finalista em 1997, em 2002 (perdeu ambas para Ronaldo) e 2006 (perdeu para Fabio Cannavaro no ano de sua aposentadoria).

Logo em seu primeiro ano como treinador de elite, depois de passar pelo Real B, Zidane levou o Real Madrid ao principal título interclubes do mundo: a Liga dos Campeões. Ele ainda disputa o Mundial de Clubes, em dezembro, mas a votação já foi encerrada.

Desde que assumiu o Real Madrid, em 4 de janeiro, Zidane só perdeu dois jogos oficiais: para o Atlético de Madrid, por 1 a 0, em fevereiro, pelo Espanhol, e para o Wolfsburg, por 2 a 0, nas quartas de final da Liga - depois, fez 3 a 0 em Madri e se classificou. Em 44 jogos, são 33 vitórias.

Ele concorre contra outros dois treinadores que nunca haviam passado perto de concorrer ao prêmio de melhor do mundo. Claudio Ranieri surpreendeu o mundo ao fazer o pequeno Leicester City ganhar o título do Campeonato Inglês. Já Fernando Santos levou Portugal ao título inédito da Eurocopa.

Santos e Zidane comandam Cristiano Ronaldo, favorito a levar a Bola de Ouro de 2016. Os finalistas entre os jogadores serão anunciados às 12h pelo horário de Brasília.