Em 11 minutos, Flu goleia o Fla O Fluminense precisou de apenas 11 minutos para golear o Flamengo, por 3 a 0, neste domingo à tarde, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Estadual, diante de um público de 72 mil torcedores. Considerado favorito, por causa do aproveitamento de 100% na competição, o Rubro-Negro, que festejou a ausência do atacante tricolor Romário, contundido, assistiu passivamente ao bom desempenho do jovem meia Carlos Alberto. Sem dar chances ao Flamengo, o Fluminense inaugurou o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, com o atacante Fábio Bala, que livre de marcação dentro da área, tocou a bola na saída do goleiro Júlio César. A vantagem parcial motivou ainda mais o Tricolor e, quatro minutos depois, Carlos Alberto cobrou uma falta na entrada da área no canto direito do goleiro para fazer o segundo gol. Incrédulos com a vantagem e o excelente desempenho do time, que até então tinha somado apenas cinco pontos na tabela de classificação, os torcedores do Tricolor ainda comemoravam o segundo gol, quando o time fez o terceiro. O atacante Fábio Bala fez bela jogada pela esquerda e tocou para o atacante Ademílson ampliar a vantagem. Perdidos em campo, os jogadores do Flamengo passaram a depender do lateral-esquerdo Athirson. O atleta ainda conseguiu organizar algumas jogadas e até acertou uma bola na trave tricolor, mas não obteve sucesso. O segundo tempo começou e finalmente se ouviu no Maracanã o nome do atacante Lopes, ex-Palmeiras, que estreou no Flamengo. Diante do péssimo desempenho, o técnico rubro-negro Evaristo de Macedo resolveu substituí-lo por André Gomes. A segunda etapa só serviu para confirmar a vitória tricolor. O Flamengo pouco melhorou e seus jogadores pareciam só aguardar o tradicional grito de ?olé" da torcida adversária, o que passou a acontecer aos 41 minutos. O Rubro-Negro ainda sofreu com a expulsão do atacante Zé Carlos, após uma falta violenta sobre o zagueiro Rodolfo, aos 45 minutos. Outros jogos - O Americano derrotou o Bangu, por 3 a 1, em Campos e o Vasco venceu o Volta Redonda, por 2 a 0, em Friburgo. No sábado, o Botafogo empatou, por 1 a 1, com o Madureira, em Caio Martins. Já a Cabofriense jogou em casa, no Estádio Correão, em Cabo Frio, e venceu o Olaria por 3 a 1. O Friburguense conseguiu sua primeira vitória no Estadual, contra o América, por 1 a 0, no Estádio Eduardo Guinle. Ficha Técnica: Flamengo: Júlio César; Alessandro, Fernando, André Bahia e Athirson; Jorginho, Felipe Mello (Andrezinho), Felipe e Lopes (André Gomes); Zé Carlos e Fernando Baiano. Técnico: Evaristo de Macedo. Fluminense: Kléber; Jancarlos, César (Rodolfo), Zé Carlos e Júnior César; Marcão, Marciel, Zada e Carlos Alberto (Fernando Diniz); Ademílson (Djair) e Fábio Bala. Técnico: Renato Gaúcho. Gols: Fábio Bala aos 4, Carlos Alberto aos 8 e Ademílson aos 11 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Edilson Soares da Silva. Cartão amarelo: Alessandro, Zé Carlos (Flamengo), Marciel, Felipe, Felipe Mello, Marcão, André Gomes, Zada, Fernando e Athirson. Cartão vermelho: Zé Carlos. Renda: R$ 631.928,00. Público: 72.018 torcedores. Local: Maracanã.