Em 150 jogos no Santos, Muricy Ramalho acumulou sucessos e fracassos

SANTOS - Demitido do comando do Santos no fim da manhã desta sexta-feira, o técnico Muricy Ramalho sai de cena na Vila depois de 150 jogos e três títulos conquistados. O técnico assumiu a equipe santista em 5 de abril de 2011, num momento em que o time balançava na Libertadores da América e corria o risco de ser eliminado ainda na primeira fase da competição. Mesmo assim, afirmou que "vinha para ganhar títulos".

No início, os títulos vieram, de fato: foram quatro no total. Mas, durante seu período no Santos, Muricy acumulou sucessos grandiosos e fracassos retumbantes. Sua principal conquista foi a Copa Libertadores da América de 2011, que deu ao clube o direito de disputar o Mundial de Clubes da Fifa daquele ano, no Japão. Em dezembro, às vésperas de enfrentar o Barcelona, o técnico deu uma declaração curiosa a respeito do trabalho dos badalados treinadores José Mourinho e Pep Guardiola. "São os melhores do mundo, mas só vou dar um 10 para eles no dia em que forem trabalhar no Brasil. Aí eles vão ser os melhores do mundo mesmo."

Dias depois, o técnico comandou o Santos na maior derrota da história recente do time - a goleada por 4 a 0 na final diante do Barcelona de Pep Guardiola. Mesmo com Neymar e Ganso em campo, o Santos não viu a cor da bola.

A derrota no Japão e outras mais, contudo, não abalavam a convicção da diretoria santista no trabalho de Muricy. Em 2012, após o time ser eliminado da Libertadores na semifinal diante do Corinthians, o técnico foi sondado para voltar a comandar o São Paulo, onde teve passagem vitoriosa entre 2006 e 2008. Temendo perder o treinador para o rival, a diretoria do Santos se apressou em renovar seu vínculo, que venceria no fim de 2012, por mais uma temporada.

O novo contrato de Muricy terminaria em 31 de dezembro deste ano. Mas as vitórias começaram a minguar, os títulos sumiram e a convicção da diretoria no trabalho do técnico foi perdendo a força. Muricy vinha sofrendo forte pressão nos últimos meses, e a derrota em casa para o Corinthians na final do Campeonato Paulista acabou sendo decisiva para a demissão do técnico nesta sexta-feira.

Sétimo treinador que mais dirigiu o Santos, Muricy Ramalho encerra sua passagem pelo clube com 72 vitórias, 42 empates e 36 derrotas, alcançando aproveitamento de 57,33%. Ainda não está decidido, mas existe a possibilidade de Muricy parar por um tempo, como fez Guardiola, após deixar o Barcelona. Muricy também sofre pressão da família para descansar e cuidar mais de sua saúde.